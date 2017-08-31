嘉義梅山太平雲梯訂票系統 9月4日上午10時開放預購
太平雲梯為全台最長景觀吊橋，單跨長度281公尺，位於海拔高度1,000公尺的嘉義縣梅山鄉太平村，可眺望嘉南平原直至台灣海峽，係全國矚目新景點。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處訂於9月23日上午辦理啟用典禮，當日下午1點30開始開放遊客登梯參觀。
囿於梅山到太平間多達36個彎道，路幅狹窄，且為了維護遊客的參觀品質，阿里山管理處採取預售及分流的措施，並建置梅山太平雲梯專屬旅遊網站，統一於網站上購票，未開放現場買票。遊客可於網站上註冊帳號後選擇交通方式、登梯時段、票種及張數後以信用卡付費完成預購。
為了推廣及宣傳太平四村及周邊地區觀光旅遊，自106年9月23日起至107年底優惠票價為100元，阿里山管理處也呼籲遊客事先做好行程規劃，務必先購票才上山。另可參考網站介紹的旅遊行程，探訪雲梯周邊景點與特色產業店家，感受當地多元的人文底蘊與特色景觀。
(中時)
關鍵字：太平雲梯
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