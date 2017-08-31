港英最後貴族 服裝「上海灘」創辦人鄧永鏘病逝
據英國BBC新聞報導，被港媒稱為「港英最後貴族」、名企業家鄧永鏘爵士（Sir David Tang Wing-cheung），於29日在英國因肝癌病逝，享年63歲，讓本欲在下個月6日舉行最後派對的願望，成為了遺願。鄧永鏘出身於香港著名鄧志昂家族，他是已故慈善家鄧肇堅的長孫、也是時裝品牌「上海灘」的創辦人，為人海派豪爽，無論在娛樂圈、時尚界都擁有不少好友，而他的病逝，也讓他生前友人如楊紫瓊、劉嘉玲和英皇集團主席楊受成紛紛在社群網路發文哀悼。
出生於香港，成年後長居英國唸書的鄧永鏘，曾在倫敦大學國王學院（King's College London）攻讀邏輯學，並進入劍橋大學（University of Cambridge）取得法學碩士和博士學位，因而讓他在1983年短暫獲北京大學聘為英國文學的教授。返回香港，鄧永鏘於1991年砸約4千萬港幣（約1.54億台幣）買下中環舊中國銀行大廈，創辦高級私人會所- 中國會，並取得古巴雪茄Cohiba的代理權，還獲得古巴名譽總領事的職稱。1994年再以1.2億港幣（約4.63億台幣）的資金，創辦服裝品牌「上海灘」，不過該品牌已轉手，僅掛名董事職務。
#Sir David Tang , my #condolences to @ladytang Victoria and Edward there will never be another like you . Mind , body and Soul , and your beyond Generous Spirit , bursting with this amazing infectious energy. we were all your students , your Loss is felt by the world as you knew the world . I will love ,cherish and celebrate you Salute to you !! The Man who lived life to the fullest !! may you R.I.P 💔❤️🙏🏾
交友甚廣的鄧永鏘，與英國前首相梅傑（Sir John Major）、柴契爾夫人（The Baroness Thatcher）、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）等歐美政要皆頗具交情，和英國王室的黛安娜王妃（Princess Diana）、安德魯王子（The Prince Andrew）和查爾斯王儲（Prince Charles）也都熟識，更別說娛樂和時尚界，經常在公開場合看見他與超模、影星一同舉辦派對慶祝。離過一次婚，與現任妻子露西於2003年在英國結婚。英語造詣高的他，生前曾在香港《頻果日報》和英國《金融時報》擔任專欄作者，推廣使用簡單英語，透過文字與讀者分享各種領域的題目，大獲好評。
而他的驟逝，也讓許多名人貼出合照和悼念文章，英媒稱鄧永鏘是「倫敦社交網最廣的人」，女星楊紫瓊則寫道，「願你安息，我最親愛的David，你雖然離去但不會被忘記。」英國超模坎貝爾（Naomi Campbell）也感性地說，「這個世上不會再有另一個像你一樣的人，全世界都感受到失去你的痛楚。我愛你、懷念你、歌頌你，並向你致敬！你是把生命活得最完滿的人！願你安息。」
(中時電子報)
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