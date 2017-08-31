夏季青蔥價揚 大安冷凍蔥花只要銅板價

大安區農會推出冷凍包裝蔥花，只要銅板價就可吃到大安蔥，平穩市場蔥價。（陳淑娥攝）

大安區農會推出冷凍包裝蔥花，只要銅板價就可吃到大安蔥，平穩市場蔥價。（陳淑娥攝）

家政媽媽將大安蔥入菜，佳餚美味可口。（陳淑娥攝）

家政媽媽將大安蔥入菜，佳餚美味可口。（陳淑娥攝）

大安區農會為穩定夏季蔥價，向農民收購量產時的青蔥，將蔥花進行急速冷凍，便利消費者開袋即食；冷凍蔥花新品31日上市，菜籃族一年四季都可以銅板價，吃到原汁原味的大安蔥，不用擔心蔥價太高下不了手。

蔡建宗表示，1－3月為青蔥盛產期，今年青蔥量多致價格慘跌，每公斤僅剩10元，蔥農欲哭無淚，不打算採收準備要將青蔥耕除，農會為減少農民損失，以1倍價收購共計15噸青蔥，利用急速冷凍法製成約10噸的冷凍蔥花。

蔡建宗指出，夏季不是青蔥盛產期，上周青蔥批發價每公斤來到160元，許多菜籃族叫苦連連，農會利用現採的青蔥，當天使用急速冷凍設備(I.Q.F)，製成急速冷凍真空包裝蔥花，開袋即食方便任何料理，煮泡麵也很香。

大安區農會表示，地下湧泉及蔥農豐富經驗，孕育出有別於三星蔥的大安青蔥，質地嫩勁、蔥莖富彈性、入口香濃。而大安蔥花在低溫下急速冷凍，鎖住蔥香味、蔥汁不流失，吃起來跟新鮮蔥沒有兩樣，菜籃族在夏季及颱風過後，蔥價上揚買不下手時，只要以銅板價50元，一年四季都可以吃到大安蔥。

(中時)