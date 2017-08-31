失親役男姜懿恩考取消防特考，喜當打火兄弟

嘉義市消防局湖內分隊役男姜懿恩樂於學習救人技術。（廖素慧攝）

姜懿恩（右）考上消防特考，湖內分隊小隊長羅國洲（右二）及弟兄們稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市消防替代役男姜懿恩2年前發生車禍被湖內消防分隊救護，去年巧合分發至隊上服役，一年多來他以隊為家，苦讀並報考消防特考，最近金榜題名，將於受訓1年正式投入救人行列。

姜懿恩與哥哥姜懿軒由單親媽媽撫養長大，母親卻不敵癌魔病逝，他念高中起由舅舅照料，讀文化大學體育系三年級寒假在嘉雄陸橋下發生車禍受傷，被消防員救護，他一直感念在心，去年因緣際會分發至湖內消防分隊服役，巧遇救他的消防員劉宇潔、康汝瑋，他也認真學習救護技術，以隊為家，弟兄相處如家人，彌補他失親的缺憾，決心要成為救人的消防員，隊上兄弟是他的最佳老師。

姜懿恩服役期間出勤認真，勤餘苦讀，皇天不負有心人，考取今年消防特考，明年受訓後，當上正式消防員薪資約40至50K，取得中醫師執照的哥哥羨慕他的役男生活

，學到救人技術又有打火兄弟似家人，今年也申請到台中消防局當替代役男，親人都替兄弟倆走出自己的未來，感到欣慰。

(中時)