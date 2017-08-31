27歲男勒斃富家女友誆殉情 判處18年徒刑

27歲吳典鴻因不滿沈姓女友家人反對交往，去年8月與沈女發生口角後，竟勒斃熟睡中的女友，伴屍2日後，再於浴室燒炭故佈疑陣，並假借沈女名義留下遺書「幫我們合葬」，隨即開著女友車逃亡回花蓮老家。新北地院今依殺人罪，判處18年徒刑，侵占部分則易科罰金1萬。

31歲沈妤庭外表亮麗甜美，家中是知名熱水器經銷商，高中時更曾赴美留學，去年初在網路上認識吳男，兩人一拍即合陷入熱戀，沈女更出錢租下蘆洲一處套房共築愛巢，不料沈女家人嫌棄吳男工作不穩定，反對兩人交往，雙方衝突越演越烈。

去年8月14日下午，吳典鴻懷疑沈女要和前男友復合，2人大吵後，吳嫌試圖勒斃對方，沈女一度掙扎仍不敵吳男蠻力，事後吳男孩購買瓦斯罐、炭盆擺在房內故佈疑陣，偽造遺書營造殉情假象，並在伴屍2日後，先丟棄沈女愛犬，隨即搜刮沈女手機與財務，開車逃往花蓮。

「媽，我很好，不要擔心」殺害女友後，吳典鴻還多次以女友名義傳訊給家人，直到沈母發現女兒愛犬走失才驚覺有異，在警方陪同下破門進入，赫然看見沈女上身發紫，脖子上還有數道血痕倒臥床上，房內充斥著濃濃屍臭和炭味。

警方根據手機GPS定位，在花蓮七星潭逮捕吳男，但吳嫌落網後卻辯稱2人約好殉情，但沈女怕痛「要我不知不覺地掐死她」讓家屬難以接受。

(中時)