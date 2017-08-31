藏毒處無奇不有 鞋底、馬桶水箱都不放過
毒蟲藏毒處，無奇不有，中市警方最近先後查獲2宗毒品案件，蕭姓騎士停紅燈被攔檢全身發抖，警方在他的球鞋內查獲裝海洛因的注射針筒；另警方臨檢汽車旅館，發現洪姓男子等將毒品塞進房間內馬桶水箱，造成漏水反而漏餡被逮，各依毒品危害防制條例送辦。
第五警分局水湳派出所警方日前晚間巡邏，行經中清路二段與大連西路口，發現42歲的蕭男騎機車停紅燈時神情緊張、左顧右盼，攔檢時竟全身發抖，還不時低頭看腳，十分可疑。警方請他脫鞋受檢，竟發現他的左腳球鞋內有1支裝有海洛因的注射針筒。
蕭男竟立即下跪表示，家中尚有老母待其奉養，請員警放他一馬。蕭男說，他打零工維生，每天工資約新台幣1000元到1100元不等，但每天注射毒品就要1000元了。
另，第二警分局立人派出所日前到汽車旅館臨檢，涉嫌相約拉K的29歲洪姓男子及34歲陳姓女子，趕緊將毒品都進馬桶水箱，還佯裝配合警方到房內查看，沒想到，竟導致水箱漏水，水流聲音引起警方注意，在水箱內查獲17.63公克K他命及摻有安非他命的毒咖啡包。
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(中時)
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