「換蛋」讓溯源制度破功 農委會直呼丟臉
雞蛋從蛋雞場售出時，箱外都貼有溯源標章，不過此次毒蛋風波中，有一家蛋行「換蛋」讓制度破功。原來是業者從各蛋箱中挑選規格一致的蛋，再重新裝箱，打破溯源制度，導致6萬顆毒蛋行蹤成謎。對此，農委會也直呼丟臉，明日會與業者溝通，釐清遊戲規則。
農委會畜牧處副處長王忠恕表示，原本每個蛋箱上都貼有溯源標章貼紙，可以很明確地查出這批雞蛋是從哪個牧場產出的，這次從之所以出現問題，就是業者換蛋時，從甲箱子裡挑個幾顆出來，又從乙箱子裡挑了幾顆出來，打破了以箱為單位的溯源機制，導致有一批驗出芬普尼蛋雞場的雞蛋，仍追不到，
王忠恕指出，這次換蛋的事情真的很丟臉，讓溯源搞得很糟糕，換蛋是商業行為沒有問題，但不要這一箱抓兩顆，那一箱抓三顆，把蛋全部混在一起，同一牧場產出的雞蛋，相信規格應該差不多，可以直接以箱為單位交換，保留原來的溯源貼紙，發生問題時外界才能追查，業者若嫌麻煩，那就要做好被處罰的準備，未來要做洗選場，洗選場也會嚴格要求溯源，洗完甲蛋雞場的雞蛋，才能洗下一個牧場的雞蛋，全部出來再重新貼好貼紙，明日會與業者們溝通。
王忠恕指出，下周農委會內部會邀請學界開專家會議，做雞隻飼養過程做全方位討論，製作給雞農的訓練手冊，進行結構性改革，內容包括生物安全、用藥、禽舍建築、飼養管理、飼料等，要讓雞農們徹底提升。
王忠恕表示，養雞產業在這1年內歷經了3次衝擊，包括禽流感、戴奧辛、芬普尼，受過衝擊後，蛋價就會低迷，更嚴重的是，消費者恐對國產蛋失去信心，改吃進口蛋，所以整體飼養要改進，做好標竿學習，呼籲雞農同業之間也要做好監督，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。
(中時)
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