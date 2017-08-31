溯源追查 南投檢警破車手集團逮6人
南投地檢署前(29)日指揮投縣、北市、桃市及嘉市警力，同步在桃園及新北等地區展開搜索、拘提，逮捕詐騙車手集團主嫌幹部鍾姓男子，以及其他車手頭成員合計6人，昨(30)日依詐欺罪移送南投地檢署偵辦。
值得注意的是，該案是依據今年3月初邱姓婦人遭詐騙32萬元，及其他各地詐騙案追查溯源，半年來陸續查獲面交車手與車手頭計15人、及時攔阻671萬元，南投刑大科技犯罪偵查隊掌握該集團多名幹部極其不法事證，報請檢察官指揮指揮破獲。
刑警大隊日前確切掌握該集團犯罪證據及匿藏位置，前天上午由南投地檢署檢察官張永政指揮，台北市警局中山分局、嘉義市警局二分局、桃園市警局楊梅分局支援下，在桃園逮捕21歲的鍾姓主嫌，另5名車手頭也分別於桃園及新北市落網。
該案前天落網6人，連同之前陸續移送的15名車手，已累計送辦達21人。
南投縣警局局長邱寬愉說，被害者不乏退休教師、務農業者等生活單純之銀髮族，甚至銀行行員也受騙上當，呼籲民眾應關心家中年長者，將詐欺集團慣用之技倆與防治之道提醒長輩，防範遭詐。
邱寬愉指出，警方依據所查獲之21人詐欺集團成員分析發現，未成年者比例占3成，特別是暑假期間未成年車手人數有增加趨勢，由於青少年易在同儕慫恿、好奇趨使或金錢誘惑下誤入歧途，家長也應多關心孩子動態與交友狀況，以免孩子誤觸法網。
(中時)
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