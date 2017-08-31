《時來運轉》運彩報報之籃球 西班牙制霸歐洲 誰與爭鋒

西班牙有明星中鋒保羅蓋索(左)和其胞弟馬克賈索坐鎮禁區，足以令歐洲各國聞之喪膽。(美聯社資料照)

繼亞洲、美洲之後，歐洲籃球錦標賽也來敲門了！不負球迷期待，歐洲絕對是全球競爭最激烈、張力最強的賽區。歐錦賽本屆24支球隊參賽分成四組，每組將取前四名進入16強淘汰賽。近五年打出三金一銀一銅的王者西班牙，是否可以繼續稱霸歐洲？以下就讓我們一窺歐錦觀賽重點。

奪冠球隊預測

沒有意外的話西班牙還是本屆歐錦賽的冠軍最大熱門，西班牙國家隊所徵召的已經不只是NBA球員而已，是NBA的明星球員，擁有馬刺明星中鋒、上屆歐錦賽MVP保羅蓋索(Pau Gasol)與其胞弟灰熊隊超級中鋒馬克賈索(Marc Gasol)兩位NBA頂級球員坐鎮禁區，足以令歐洲各國聞之喪膽，更何況加上爵士隊的籃球金童魯比歐(Ricky Rubio)串聯裡外攻勢，「無敵艦隊」的稱號名符其實。

淪為配角球隊

歐洲普遍籃球盛行，各國實力都不容小覷，但面對無敵艦隊往往只能淪為配角，義大利陣中效力快艇的全能前鋒賈里納里(Danilo Gallinari)上個月與荷蘭友誼賽時，揍人導致手骨受傷而將缺席本屆，少了這位2015年歐錦賽場均17.9分的得分好手，義大利前途堪慮。字母哥安提托康波(Giannis Antetokounmpo)這名足以衝擊NBA年度MVP的好手是希臘籃壇的希望，但這份期待也因為他的膝傷而完全幻滅，本屆希臘可能於八強止步。

值得注意的黑馬

拉脫維亞以往在球迷眼中可能與籃球強權沾不上邊，但球迷得注意了，它們本屆歐錦賽的表現絕對會令大家眼睛一亮！從月中以十分之差戰勝立陶宛的友誼賽就可以嗅到拉脫維亞崛起的氣息，球風團結又靈活，陣中兩名NBA球員-尼克的波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)與馬刺的貝坦斯(Davis Bertans)同時擁有內線的身材與絕佳的外線手感，對手可有得頭痛了！

(中時電子報)