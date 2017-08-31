教育部成立12年國教科技領域中央輔導團
十二年國教課綱兩年後實施，為輔導各縣市順利推動新課綱中新設的科技領域課程，教育部國教署今日宣布成立科技領域中央輔導團，提供教師專業支持及輔導。
中央輔導團主要任務，包含協助課程及教學相關政策宣導，結合並統籌各項輔導資源，建置教學資源網，課程設計及教材教法研究，提供教學資源、經驗分享以及教學諮詢等，協助直轄市、縣（市）地方學校實施新課綱教學，將科技領域建構的理論與實務相結合，發展成為課程教學輔導體系及教學現場的重要支援系統。
教育部國教署指出，目前九年一貫課綱國民中小學階段的生活科技屬「自然與生活科技領域」，資訊科技是「重大議題」之一，108學年度推出十二年國教課綱中，生活科技及資訊科技合設成為「科技領域」。
為推動科技領域的新課程教學理念並落實教學，科技領域中央輔導團於106學年度預定辦理40場科技領域分區教學研習會與工作坊，內容包括科技領域課程政策探討、教學策略、課程教學實務、專業技能與課程教學相關研發成果等，藉以提升中小學教師科技領域教學能力。
(旺報)
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