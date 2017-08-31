「你是誰啊？」怪男強行開車門硬擠 怪異行為嚇壞車內女子

新北市有一對夫妻，昨天(30號)開車經過新莊福壽街時，臨停路邊辦事忘了鎖上中控鎖，沒想到竟然有一名男子突然打開副駕駛座，強行闖進車裡，嚇壞車內正在等待老公回來的的妻子，幸好車主及時趕回來，兩人一起趕走開門怪男，事後緊急報案處理。

圖片截自影音

警方表示他應該是當地人，藏在巷子裡頭，看準駕駛剛下車，抓準中控鎖還沒上鎖的空檔時，奔向車內接近。監視器拍得一清二楚，怪男拉了車門後強行硬擠，與在副駕駛座的婦人發生嚴重拉扯，恐怖的是怪男沒有得逞後，還繼續尋找下個目標，警方會在附近加強巡邏。

(中天)