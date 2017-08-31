11月恐再爆發缺豬潮 農委會進口280公噸備戰

依據農委會進行的毛豬調查，今年11月開始可能會有新一波缺豬潮，恐再讓豬價飆升，為此，農委會任務型進口了約280公噸的冷凍豬肉，產地來源為加拿大，將作為庫存肉品，11月缺豬時再視情況推出，調節供需。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，此次任務型進口的豬肉已經進口了，第一批在8月25日到台灣，9月初則會有下一批，此次進口總量大約是280公噸，來源地區是加拿大，此批豬肉將進行豬價調節之用，市場真的不夠才會釋出。

王忠恕指出，先前毛豬調查時發現，到11月可能還會有一波缺豬潮，再加上時節轉涼，豬肉消費量會增加，才提前進口準備因應，若還有下一波再進口，可能就是為了因應春節期間的需求。

王忠恕表示，此次進口的肉品和緊接而來的中元節市場調節並沒有太大關係，因為中元節祭祀需要的是溫體豬，而非冷凍豬肉，為供應中元節所需，農委會已經增加休市日進行調節，讓豬源留到中元節使用。

(中時)