前瞻預算強過關 雲林國民黨團總召：無言會醞釀成力量
前瞻基礎建設計畫今天凌晨三讀通過第1期特別預算108億9247萬元，雲林縣籍國民黨立委張麗善抨擊民進黨政府「違法、違憲、粗暴議事會在歷史留下紀錄的」。
張麗善表示，民進黨不惜違反議事規則、扭曲解釋「提案先後」、「一事不二議」，以國會多數暴力進行違法表決，閹割民意。
張麗善說，立法院若依照民進黨所謂的「提案先後」、「一事不二議」來處理議案，從此將永無寧日，只要民進黨搶先提案，就能毫無限制的護航，例如明年度的公務預算，現在就能開始搶先提案。
雲林縣議會國民黨團總召李明哲指出，若依民進黨團審查預算的作法，縣市議會也比照，縣市政府的預算還能把關嗎？
李明哲表示，民進黨執政以來人民從憤怒到哀莫大於心死，前瞻計畫強渡關山以名正言順分配資源，以多數暴力搏擊、狙擊他黨，以民主之名行獨裁之實，民眾都看在眼裡，無言會醞釀成力量的。
(中時)
關鍵字：前瞻預算
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