全國易牙美食節競賽 南開科大餐飲管理系奪2金
南開科技大學餐飲管理系老師許志滄，帶領林錫甫及洪駿赫兩位同學，參加由「易牙廚藝學會」在高雄市舉辦的「2017年第20屆全國易牙美食節」，一舉勇奪兩面金牌，為校爭光，讓全校師生都同感與有榮焉。
南開科大林錫甫同學參加創意套餐競賽，採用中式料理烹調法，結合中部與南部在地特色食材，分別做出前菜「藍蝶茶香釀五彩」、主菜「醬香蔥牛響繽紛」、點心「桂花福滿釀珍果」創意料理，勇奪創意套餐金牌。
洪駿赫同學則參加磨刀達人賽，不僅磨刀流暢又快速，切紅蘿蔔絲時，更搶先其他選手完成作品，將損耗率降到最低，切出來的絲量竟是其他參賽選手的3倍，完整展現平日練習的成效，讓在場評審都讚嘆不已，再獲1面金牌。
由於南開科大在此次競賽中，派出兩名選手參賽，就贏回兩面金牌，不但展現廚藝亦展現刀法功力，殊為難得並令人讚嘆。
(中時)
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