富邦與陳韋成完成議約 選秀7人全員入列

富邦悍將昨（30日）正式和季中選秀會第6指名選手陳韋奇完成議約，七位選秀會挑選新人楊晉豪、陳品捷、羅國華、吳世豪、范國宸、陳韋奇與陳勤宗，全部簽下加入麾下。

即將滿23歲的陳韋奇與富邦悍將達成加盟共識，簽約金170萬元，2軍月薪5萬元，升上1軍月薪7.5萬元。陳韋奇開南大學畢業，雖然沒顯赫的國手資歷，但選秀會展現強大的打擊爆發力，今年春季聯賽也曾單場轟出「雙響砲」。

陳韋奇現正在服替代役，預定明年2月退伍，屆時將正式和富邦悍將簽約。他表示，加入中華職棒是自己的夢想，希望有能力賺錢照顧爸媽。

富邦悍將將全力栽培陳韋奇，期盼他能在未來成為新生代全壘打王的角逐者。

(中時電子報)