台灣英雄大遊行 民眾塞爆忠孝東路揮旗吶喊：我愛你們！
中華台北在本屆世大運拿下創新高的26金、34銀、30銅，教育部體育署和北市府今下午舉辦「台灣英雄大遊行」，邀選手搭上吉普車、雙層觀光巴士，接受夾道民眾的歡呼喝彩。雖然是上班上課日，但下午4時遊行開始前，館前路、忠孝東路沿路就已湧入許多人等待中華英雄，當選手經過時， 歡呼聲、汽笛聲更是不絕於耳。
蔡英文總統接見中華隊選手後，遊行隊伍4時出發，館前路全線封閉希望打造「英雄谷」的氣氛，民眾與兩側公司行號相當熱情力挺，早就站滿沿路等待世大運選手到來。在警車前導下，挺舉破世界紀錄的舉重女將郭婞淳、金牌選手吳俊瀚、王子維、莊吉生、鄭兆村等選手也陸續出現，現場更撒下彩帶、紙花。
下午4時40分左右，選手車隊進入忠孝東路龍門廣場附近，忠孝東路早已被熱情民眾塞爆，民眾不停揮舞國旗或「台灣英雄」加油旗幟，並高喊著「我愛你們」、「台灣好棒」、「台灣，加油」，選手也揮旗回應，場面熱血又令人感動。
(中時)
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