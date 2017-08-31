蝦皮購物「99蝦拼購物節」三大超商免運應援

全台巡迴「蝦皮電動間」灑百萬購物金。(圖／蝦皮購物提供)

蝦皮購物進軍台灣不到兩年廣受喜愛，目前已擁有破千萬App下載用戶。為回饋消費者的支持，蝦皮購物今年首次結合「拍賣」與「商城」將於9/7-9/9推出「99蝦拼購物節」， 首波預熱活動攜手The Body Shop、雀巢膠囊咖啡機、點睛品等精品品牌下殺39折起，更同步聯手3大超商推出免運優惠。此外，蝦皮購物更首創「蝦皮電動間」於全台巡迴發放購物金，線上、線下宣傳活動齊發，力邀全民共襄盛舉。

左為「99蝦拼購物節」超商免運規定；右為蝦皮電動間活動DM。(圖／蝦皮購物提供)

99蝦拼購物節折扣超剁手 三大超商同步免運

蝦皮購物年度盛事「99蝦拼購物節」將於9/7-9/9舉行，9/1起推出知名品牌快閃優惠，如雀巢膠囊咖啡機 New Circolo 鈦銀色祭出39折優惠、The Body Shop 經典茶樹精油1+1超值組下殺62折只要$599。此外整個九月天天都有品牌商品5折起，包含雅詩蘭黛粉持久完美粉底液30ml限量下殺5折只要$900、Macbook Air 13吋128G限量破盤價只要$ 28,900。延續世大運熱潮，蝦皮購物特別推出強生騎士經典電動跑步機55折優惠、MUSCLE BAR上半身複合式肌力訓練器下殺53折只要$680、Jabra Sport Pace藍芽運動耳機下殺66折只要$1,999。

9/1-9/9，蝦皮購物更將聯手7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富等三大超商，推出最低滿$99即享免運優惠。

線上線下同步狂灑百萬購物金 9隻iPhone 7天天抽

為迎接「99蝦拼購物節」，蝦皮購物線上線下聯合造勢。9/1-9/9期間，只要參與「蝦轉拼好禮轉盤活動」天天抽iPhone 7；同時蝦皮購物更首創全台巡迴「蝦皮電動間」，打造蝦皮購物版超巨大遊戲機台，9/1~9/2於台北ATT4FUN，9/3於高雄漢神巨蛋前廣場登場，線上線下百萬購物金狂送。

(中時電子報)