伊甸月餅開賣 預購享9折優惠
中秋佳節即將來臨，伊甸基金會潭子庇護工場今日宣布4款中秋禮盒開賣，30位身障學員去年供應2萬盒，今年訂下2.5萬盒目標。勞工局長黃荷婷特地前往加油打氣，稱讚學員們「超越障礙，習得一技之長。」市議員李中、連續8年訂購伊甸月餅的城中獅子會獅友也到場以行動支持公益。
開賣記者會由22歲小臻擔綱主持，她介紹「伊甸庇護工場連續3年與插畫家無奈熊、柯基犬椪碰及長頸鹿先生合作，推出6入、8入兩款中秋禮盒，口味有日式的檸檬香柚、蔓越莓以及中式的蛋黃酥、綠豆椪。」表現不輸專業。
伊甸社會事業處處長王昭恕表示，庇護工場帶著身障學員突破自我，製作的糕點麵包品質媲美專業烘培坊，感謝社會大眾支持，幫助他們穩定就業。勞工局長黃荷婷說，伊甸中秋禮盒銷量年年增加，近年獲得消費者肯定，給他們信心及動力，顯見專業已打破愛心認購。
伊甸旗下有潭子區、大連區兩家庇護工場，共有42歲身障學員，平時主打麵包餐盒，並針對年節推出糕點禮盒，中秋月餅即日起開放訂購，9月15日預購前享9折優惠，其中6入的月圓禮盒折扣後300元有找，目前已有企業大宗採購。
(中時)
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