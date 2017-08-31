南韓外交部重申：堅持朝鮮半島無核化

韓美國防部長在30日會談討論部署戰術核武，引發高度關注。南韓外交部發言人趙俊赫31日在例行記者會上宣示，政府堅持貫徹朝鮮完全棄核，實現無核化。

1991年，時任韓國總統盧泰愚發表半島無核化宣言後，駐韓美軍的戰術核武全部撤離半島。趙俊赫所言，被解讀為就南韓部署戰術核武的說法辟謠。

(中時)