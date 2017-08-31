假尿急真偷拍 數位鑑識認栽

23歲劉姓工人今年4月騎車到鳳山發現16歲女學生獨自1人走在街上，藉口尿急希望女學生幫他擋一下，讓他在路邊解決，女學生不疑有他答應，但轉過身後卻沒聽到「水聲」，再轉過頭看，才發現劉男竟拿手機偷拍她裙下風光，大喊色狼。

劉男騎車逃走，但被女學生拍下車牌，警方循線逮人，發現劉男手機照片已刪光，經以數位鑑識，還原4萬多張照片，因裡頭有偷拍照片，才讓劉男認栽，訊後依妨害秘密罪送辦。

(中時)