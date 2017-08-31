中市國中校長會議　林佳龍勉以學生為主引領學習

台中市長林佳龍（中）在國中校長會議中贈書，勉校長們要扮演青少年成長過程的重要舵手。（陳淑芬攝）

中市國中校長會議今天在向上國中舉行，市長林佳龍在會中期勉與會校長能以學生為主體，引領孩子依照自己的節奏學習、發展自我天賦。他並表示，國立高中職改隸市立後，中市將配合「青年希望工程」及托育一條等龍政策，建構從出生到進入社會的完整網絡，落實12年國教理念。

106學年度第1學期「台中市公私立國民中學校長會議」31日在向上國中舉行，由教育局長彭富源主持，97名校長與會，會中並針對「如何準備及推行公開課」、「學校如何落實補救教學、有效減C」、「如何推動科技領域課程」等議題進行分組研討，市長林佳龍也出席分享教育理念與政策，並頒獎表揚「教育部校長領導卓越獎初選」等獎項。

林佳龍表示，教育是以學生為主體的志業，讓每個人的天賦得以被發現、發揮，每個孩子的成長曲線都不一樣。他並鼓勵教育工作者不要受限於既有框架，引領孩子依照自己的節奏學習、發展天賦。

林佳龍指出，中市國立高中職改隸市立後，讓教育體制同時向上銜接、向下延伸，中市將配合「青年希望工程」及托育一條龍政策，建構從出生到進入社會的完整網絡，落實12年國教理念，讓孩子適性成長。

(中時)