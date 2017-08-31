張召忠：川普在阿富汗阻陸一帶一路西進是死棋
目前約有1.1萬美軍駐在阿富汗，而美國總統川普已宣布，要在阿富汗增兵。雖然目前官方並未正式公佈增兵的人數，但據美國國會官員向《華盛頓郵報》（The Washington Post）透露，川普政府表示，將向阿富汗增兵約4,000人。。
西方媒體分析一般認為，美國總統川普決定在阿富汗增兵，是要以戰逼和，加速解決拖了16年的阿富汗戰爭。
然而，大陸軍事評論家兼中國人民解放軍國防大學教授張召忠在微博上發文指出，美國決定增兵阿富汗的新戰略，可能是在與中國「一帶一路」倡議唱對臺戲。他認為，「美國停止戰略再平衡+退出TPP+降低南海對中國力度」，為的是到中國後方去打阻擊戰！
張召忠指出，美國扔下歐洲盟友不管，突然背信棄義，不再支持庫德族人建國，是要維持伊拉克，敘利亞與土耳其國家主權的完整，而主要圖謀，在於穩住歐洲與中東局勢，把伸出去的那些拳頭縮回來，在阿富汗重拳出擊。
他說，這表面上是反恐，但實際上卻是阻撓中國西進，企圖拉著印度，從南亞到中亞建立一道屏障。
此外，張召忠說，歐巴馬戰略東移從海上方向遏制中國，而川普戰略則西移從陸上圍堵中國。他並指出，美國想看看，是不是控制了阿富汗，就能控制全世界。但他認為，阿富汗是個死地，而川普的這步棋則是死棋。
(中時電子報)
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