落實在地關懷 南開科大文創系同學讓偏鄉小學校牆煥然一新

▲南開科大文創系同學為仁愛鄉互助國小入口樓梯進行的彩繪，也讓該校煥然一新。（南開提供）

落實在地關懷精神，南開科大文創系學會一群熱心的同學，在系學會代理會長洪郁瑋帶領下，深入偏鄉小學彩繪校園，每天往返草屯與仁愛鄉間，以2個禮拜完成創作，因有他們的努力，也讓偏遠互助國小校牆煥然一新。

南開文創系學會的彩繪校園活動，選定仁愛偏鄉部落的互助國小進行彩繪，同學們發揮創意，運用賽德克族傳統圖騰與顏色進行設計，雖然每天往返3個多少時的路程備極辛苦，不過能趕在學生開學日前完成，並讓小朋友看到校園變得不一樣，文創系同學郤也開心不已，並認為非常值得。

(中時)