歡慶祖父母節 龍井祖孫樂翻天
慶祝祖父母節，台中市龍井區樂齡學習中心今天特別舉辦「大小拉小手，祖孫藝起趣」活動，邀樂齡中心的阿公、阿嬤與龍井國小孩童們開心互動，卻不巧遇到場地停電，在炎熱的天氣下，阿公阿嬤們一邊搧扇子、邊玩遊戲，度過開心的一天。
體念老人家視線不佳，在昏暗的環境中，龍井國小學生們拿起針線，努力幫阿嬤們「穿針引線」，感受濃濃「針線情」，祖孫合力縫製小米袋，其樂融融。緊接著，學生們帶著阿公阿嬤玩互動遊戲，並幫忙長者洗腳，讓親情更融洽。
龍井樂齡學習中心主任林裕議表示，大家都在慶祝父親節、母親節，卻往往忽略祖父母的辛勞，台灣現今已步入高齡社會，更加重視長者福利與生活規劃，去年成立此樂齡中心，至今已開設4個班，盼藉活動促進親情、傳承敬老尊賢的傳統。
龍井區長戴燕如指出，早期社會都是3、4代同堂，大家感情很好，但工商社會來臨，小家庭居多，親子關係也較疏離，盼透過祖父母節的活動，鼓勵孝道傳承。
(中時)
關鍵字：祖父母節
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