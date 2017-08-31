歡慶祖父母節 龍井祖孫樂翻天

龍井國小的學生（左）埋頭穿線，與阿嬤們玩起「針線情」遊戲。（林欣儀攝）

慶祝祖父母節，台中市龍井區樂齡學習中心今天特別舉辦「大小拉小手，祖孫藝起趣」活動，邀樂齡中心的阿公、阿嬤與龍井國小孩童們開心互動，卻不巧遇到場地停電，在炎熱的天氣下，阿公阿嬤們一邊搧扇子、邊玩遊戲，度過開心的一天。

體念老人家視線不佳，在昏暗的環境中，龍井國小學生們拿起針線，努力幫阿嬤們「穿針引線」，感受濃濃「針線情」，祖孫合力縫製小米袋，其樂融融。緊接著，學生們帶著阿公阿嬤玩互動遊戲，並幫忙長者洗腳，讓親情更融洽。

龍井樂齡學習中心主任林裕議表示，大家都在慶祝父親節、母親節，卻往往忽略祖父母的辛勞，台灣現今已步入高齡社會，更加重視長者福利與生活規劃，去年成立此樂齡中心，至今已開設4個班，盼藉活動促進親情、傳承敬老尊賢的傳統。

龍井區長戴燕如指出，早期社會都是3、4代同堂，大家感情很好，但工商社會來臨，小家庭居多，親子關係也較疏離，盼透過祖父母節的活動，鼓勵孝道傳承。

(中時)