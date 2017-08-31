原住民族課程發展協作中心揭牌

為落實原住民族教育法相關法規，教育部國民及學前教育署在國立台中教育大學成立原住民族課程發展協作中心，並於今（31）日揭牌。這也是呼應此前總統蔡英文的原住民族政策主張：「提供原住民族教育發展所需要的原住民族教育學相關基礎學理與政策研究，支援各階段原住民族教育推展工作。」

31日的揭牌儀式，由台灣第一所原住民族實驗小學台中市博屋瑪實驗小學歌舞表演揭開序幕，隨後由國教署署長邱乾國、台中教育大學王如哲校長等人共同揭牌。

國教署除了於國立台中教育大學成立原住民族課程發展協作中心，另為了就近協助原住民族實驗教育學校、原住民族重點學校及原住民族實驗教育專班，發展原住民族實驗教育課程或以原住民族為特色的學校本位課程，也分別在國立東華大學、國立台東大學、國立屏東大學成立原住民族課程發展區域中心。

31日成立的原住民族課程發展協作中心，是結合原住民族教學實務的研發基地以及各區域中心，建構完善原住民族課程發展與教學輔導體系，依第一線原住民族意願，統整及協調各分區中心協助發展十六族群的原住民族教育課程教材。

(旺報)