受理與查獲竊案幾同時 破案全不費工夫

顏嫌以膠帶貼住失主名字。(圖/雲林警方提供)

顏嫌偷腳踏車。(圖/雲林警方提供)

雲林縣虎尾警分局鹿寮派出所受理湯姓民眾腳踏車竊案的同時，該所警員陳建福也接獲報案，指有人騎腳踏車酒醉路倒元長鄉安路鹿北村北安路產業道路旁，陳立即到場處理，發現路倒民眾所騎腳踏車竟然就是湯姓失主的，顏姓嫌犯唯恐被發現，還以膠帶貼住寫有湯姓被害人名字處。

顏嫌面對警的查問，當場支支吾吾，辯稱腳踏車不知從何而來，警方於是指出腳踏車上湯姓車主姓名，另調閱沿途相關監視器，提出相關監視器畫面，顏嫌才坦承犯行，全案依竊盜罪嫌移請偵辦。

(中時)