活用歷史建物 雲林第四座故事館將誕生

古坑鄉永光警派出所舊宿舍已修繕完成，縣府擬規畫為故事館。（許素惠攝）

建於1933年的歷史建物-古坑鄉永光警派出所日式宿舍已修繕完成驗收，縣府文化處擬規畫為親子或祖孫故事屋，傳唱、笑談古今事，並成為知識力量培養與傳遞的所在，持續傳承在地人的情感與記憶。

雲林縣警局長許錫榮指出，永光派出所舊稱「雲林辦務所崁頭厝警察官吏派出所」，光復後定名為「斗六區警察所崁頭厝派出所」，隸屬台南縣並置聯巡區，轄古坑鄉管華山、樟湖、草嶺、古坑、東和、崁頭等，協助治安、防火工作。

該屋舍歷時2年多整修終於完竣，縣文化處長林孟儀表示，整體修繕工程除了主建築的日治時宿舍外，一旁有棟混凝土建物，也稍作整理，主建物將化身故事館，後者初步規畫為社區巡守隊辦公廳舍，這是繼虎尾雲林故事館、二崙故事館、土庫故事屋之後，縣內第四座故事館，年底向中央經取經費補助後，就可上網召募營運團隊進駐。

雖然工程鐵片圍籬尚未拆除，但從派出所正門及圍籬便門都可一探究竟，古樸寧靜，不少村民已搶先看，80多歲的陳阿嬤說，這以前是「巡查」部長宿舍，圍牆很高，經過就一直跳，好奇地想看裡面，以後開放就可登堂入室一窺堂奧了。

古坑鄉長黃意玲說，該棟舊宿舍承載著在地鄉親的情感與回憶，揭開神秘面紗後，未來以親民的面貌重現，讓爸媽帶小孩，阿公阿嬤帶孫子，一起來看書說故事，培養知識成力量。

(中時)