清廉！印尼總統將獲贈小馬 提報肅貪委員會

致力肅貪的印尼總統佐科威7月中前往東努沙登加拉省西南巽巴縣參加檀香嘉年華時，獲熱情民眾贈送 2匹當地特有品種的小馬，市值約7000萬印尼盾（約新台幣15萬8200元）。近日肅貪委員會已收到總統府通報獲此贈禮。

不過，肅貪委員會因為沒有空間收留，暫時把寄放這2匹小馬在總統行宮，接著官方將舉行拍賣會，由得標者決定其未來。

佐科威在2014年剛就任總統，就放棄世界知名重金屬樂團Metallica所贈送的簽名貝斯，以免有收賄之嫌。這把珍貴的貝斯目前放在肅貪委員會總部展示。

(中時)