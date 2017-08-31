陸委會：爭取立院新會期審查兩岸協議監督條例
陸委會今（31）日舉行例行記者會，會上針對是否在立法院新會期時爭取兩岸協議監督條例審查，副主委邱垂正表示，兩岸協議監督條例是兩岸協商的法治基礎，先前已拜會朝野立法委員等相關人士，積極爭取優先審查法案，期待盡早完成立法。
針對中國大陸外長王毅日前指出反對一中一台言論，邱垂正強調，我們是主權國家，不會因為對岸的片面主張有所改變。他也再次呼籲，對岸應該尊重兩岸現實，尊重台灣主流民意，並通過溝通對話化解分歧。
另外，對於福建省台辦因金磚會議即將舉行因素組團至金門，外傳有「指導」金門相關人員維安情勢。邱垂正說，中華民國是主權國家，對於入員出境安全管理有絕對的自主性，由我中央政府指揮監督。對於陸方派人員到金門進行交流，我方向來重視小三通人流物流安全管理事項，陸方人員組團進行小三通業務交流我們正向看待。
(工商)
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