全國技能競賽 中華藝校學生劉峙亨、陳奕杉刷出金、銀牌

中華藝校學生劉峙亨、陳奕杉在第47屆全國技能競賽刷出金牌、銀牌。(中華藝校提供)

高雄市中華藝校美術科學生劉峙亨、陳奕杉在第47屆全國技能競賽刷出金牌、銀牌，將可保送台科大、北科大及雲科大等國立大學。

劉峙亨表示，仁武國中畢業後並未升學，而是留在家中鐵工廠幫忙，經過1年沉澱，翌年到中華藝校美術科就讀。實力不弱的他，曾獲得第45屆全國技能競賽分區賽第5名、全國賽第5名，以及第46屆分區賽第3名、全國賽佳作，因對表現不滿意，這次在指導老師柯明村的指導下特訓，終獲得第47屆分區賽的第1名及全國決賽金牌。他並以爭取2019年前往俄羅斯喀山參加第45屆國際技能競賽為目標。

外表白淨、柔弱的陳奕杉，顛覆一般人對油漆工是男生的印象，參加油漆裝潢職類，以巧手刷出一片天，讓裁判們驚呼連連。她在第47屆南區分區賽時僅獲第4名，全國賽前她加強體力，並告訴自己「男生可以，我也辦得到」，贏得第47屆全國技能競賽油漆裝潢類銀牌。

(中時)