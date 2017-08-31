宜蘭縣不老節 邀長者拚眼力、動腦力、比速度

宜蘭縣政府今年的不老節系列活動，昨天舉辦最後一場「快手疊杯」初賽，現場笑聲不斷，參賽的長者們個個開心不已。（胡健森攝）

宜蘭縣政府今年的不老節系列活動，昨天舉辦最後一場「快手疊杯」初賽，不少參賽長者展現出「快又準」的身手，完全不似平日老態龍鍾的模樣。（胡健森攝）

宜蘭縣今年的不老節系列活動，正在縣內21個社區陸續舉行「快手疊杯」等桌遊比賽，不少參賽的長者們擺脫動作遲緩、反應較慢的刻板印象，展現眼明手快的好身手，相當快速的完成遊戲關卡。

今年宜蘭縣政府與弘道老人福利基金會舉辦的不老節活動，特別加入「快手疊杯」等桌遊內容，讓長者能在玩遊戲的過程，能開心的手腦並用，有助於延緩老化及降低慢性疾病發生率，今年有上千位的長者報名參加，進入決賽的人，將參加縣府9月16日在宜蘭運動公園體育館舉辦「千萬歲大對決」比賽。

縣府工旅處表示，不老節快手疊疊樂桌遊比賽自8月初開始，在縣內21個社區進行1個月的桌遊巡迴預賽，共有1057位長者報名參賽，「快手疊杯」及「一根香腸」等桌上遊戲簡單上手，且規則簡單、遊戲時間短，又極具樂趣，昨天最後1場初賽，現場笑聲不斷，參賽的年長者似乎身體病痛與鬱卒心情都瞬間消散。

縣府與弘道基金會將在9月16日（星期六）下午1點半開始，在宜蘭運動公園體育館進行決賽，現場還準備了充足的烤香腸，讓參賽的阿公阿嬤有吃有玩，會場另有創意桌遊「快手超大杯」遊戲，也歡迎大家一起試玩。

此外， 9/17上午另將舉辦「2017宜蘭不老節‧祖孫健康大步走暨愛心園遊會」，歡迎家中有上了年紀長輩的世代家族，或是60歲以上的鄉親一起參加健走，報名者將獲贈紀念帽、毛巾及太陽眼鏡等，即日起開始報名，可至臉書「宜蘭不老節」下載報名表，並傳真至弘道宜蘭社服中心：03-9643732。

(中時)