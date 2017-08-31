搶先朝聖！台場巨型鋼彈回歸倒數 日本最大規模鋼彈基地開幕
東京台場不僅好買又好玩，亦是鋼彈迷不能錯過的勝地。台場購物中心全新「獨角獸鋼彈」即將在今年9月底正式亮相，打造1:1實物大小之外，夜晚還設計燈光效果，呈現變身毀滅模式的過程，魅力更勝初代鋼彈；而迎接台場新地標，日本最大規模鋼彈設施也在日前開幕，滿足鋼彈迷近距離體驗鋼彈魄力與魅力。
國人東京旅遊必遊景點東京台場DiverCity Tokyo購物中心，提供多種體驗的大型娛樂設施、豐富齊全的日本商品和特色餐廳，其中人氣景點的1比1等比例巨型鋼彈立像，更堪稱台場地標。
超人氣的鋼彈，自1980年起7月起開始販售鋼彈模型，截至2017年3月底，總計賣了4億7300萬個鋼彈模型，魅力驚人。今年春天「RX78-2」鋼彈立像正式退役，9月24日起將由「獨角獸鋼彈」接替，19.7公尺高、實物大小的「獨角獸鋼彈」將現身台場，全身發光處約有50處，燈光效果更勝初代鋼彈，晚間每30分鐘將有一場演出，完整呈現獨角獸模式變身為毀滅模式的過程。
同時，配合全新1：1「獨角獸鋼彈」立像的登場，BANDAI株式会社也於DiverCity Tokyo購物中心7樓開立全新展館東京鋼彈基地「THE GUNDAM BASE TOKYO」，以「一起做GUNPLA吧！」為主題，販售超過2,000種商品，還有現場組裝的「建造區」、學習塑膠模型製作過程的「工廠區」、舉辦活動及販售限定商品的「活動區」等。
另外，對於迫不及待想蒞臨觀賞的民眾，也將會在DiverCity Tokyo Plaza實施特設拍照處以及AR效果攝影APP等多樣活動，不僅是購物、嚐美食的好去處，也是鋼彈迷日本必遊的朝聖景點。
▶THE GUNDAM BASE TOKYO開幕紀念集章活動
為紀念THE GUNDAM BASE TOKYO開幕，從8月21日起舉辦集章活動。於THE GUNDAM BASE TOKYO、GUNDAM CAFE、DiverCity Tokyo Plaza 台場購物廣場館內各處，實施鋼彈集章活動，集滿即可獲得鋼彈限定徽章！(徽章數量有限、送完為止，詳細資訊請參閱官方網站)
▶等身大獨角獸鋼彈MS相機
遊客還可以下載APP「實物大小獨角獸鋼彈 MS相機」，透過AR擴增實境相機APP，到目前建設中的獨角獸鋼彈前的標記點或動畫背景中拿起相機，畫面上就會出現已完成的獨角獸鋼彈(AR畫面)，(本功能為揭幕儀式前的限定服務。)
此外，台場DiverCity Tokyo Plaza館內8處角色攝影景點，針對景點處之海報舉起相機，則可以看到「機動戰士鋼彈獨角獸」中登場的角色，還能與角色們一同合照。粉絲滿去一趟DiverCity Tokyo Plaza 台場購物廣場 Festival Plaza，就能將和鋼彈的美好回憶滿載而歸。
・活動期間：即日起至2017年9月30日
▶獨角獸鋼彈立像特設拍照處(期間限定)
為紀念2017東京鋼彈Project，在「等身大獨角獸鋼彈」揭幕儀式前，將在Symbol Promenade公園內的立像前設置特設拍照處，8月26日(六)～11月26日期間，除了能夠拍攝獨角獸鋼彈立像之外，也提供收費的攝影師攝影及原創相紙沖印服務。千萬別錯過揭幕儀式前以及揭幕儀式後，可以和等身大獨角獸鋼彈立像一同在最佳位置拍照的好機會！
・活動期間：預定2017年8月26日—11月26日
・收費服務：攝影師攝影及原創相紙沖印服務1,500日幣(含稅)
▶GUNDAM STORE
販售鋼彈相關商品的販賣車商店「GUNDAM STORE」將在9月24日起於戶外廣場開始營業。店內除了販售商品外，還包含介紹「THE GUNDAM BASE TOKYO」以及「機動戰士鋼彈獨角獸」作品介紹迷你專區。
・活動時間：2017年9月24日起
・營業時間：10:00～21:00
・設施營運：BANDAI股份公司 活動&場景開發部
(中時電子報)
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