傳賴清德入閣要換將 李應元：不擔心

近日傳出台南市長賴清德將組閣，且要修正環評機制，將准駁權回歸目的事業主管機關，倘若現任署長李應元不配合就「換將」，李應元今日回應，組閣並非自己職權，不宜多做評論，但就把該做的事情做好，並不擔心去留問題。

李應元今日出席環保署記者會活動，被問及組閣問題，先是開玩笑回應，「應該不是要叫我組閣吧」，接著指出，自己對於去留的問題從不擔心，職務長短不是重點，對的事情就努力去做。至於賴清德是否真要組閣，李應元表示，消息傳言已久，內閣改組是總統職權，自己不宜多加評論。

(中時)