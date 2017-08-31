莽夫為債護兒女 殺壯碩討債男遭起訴

居住在北市社中街的王姓男子因兒子積欠9萬元債務，憤而持刀朝前來要債的林姓男子胸口猛刺導致死亡，檢方以殺人罪將這名莽夫起訴。（報系資料照）

北市46歲王姓男子，因兒子積欠9萬元債務，今年5月7日晚間持水果刀朝要債的林姓男子猛刺2刀，還在後方追趕，大喊「不要跑！」，檢察官認為王男已經刺傷了林，就不應該持刀繼續追，最後導致血胸和心包膜填塞血死亡，因而將這名莽父依殺人罪起訴。

王姓莽父稱，兒子積欠酒店消費9萬元，前來討債的林男多次上門，他以匯款方式給5000元利息，又陸續以現金給了6萬元，卻還是有數萬元的債務，但20多歲兒子卻否認上酒店，聲稱之前在通訊行上班，幫老闆向地下錢莊借錢，才會積欠高利貸。

案發當天，王看見身材壯碩的討債男出現，就從廚房拿出一把水果刀下樓，直接就朝林的胸部猛刺2刀，造成深度14公分以上，討債男負傷逃跑，林還一拐一拐地從後方追趕，大喊「不要跑」，直到討債男倒地，送醫救治後仍因失血過多死亡。

莽夫被捕後辯稱，當時兒子躲在樓上，就讀高中的女兒也在家中，他擔心討債男看到後，會對兒女動手，才會先下手為強，持刀攻擊討債男。

但檢察官認為，莽夫並非為了躲債自衛反擊，除了朝致命部位猛刺外，還在後方追趕，認定已經有殺人的犯意，事後雖然與家人將死者抬到路邊，但也沒有進行急救，認定涉犯殺人罪，依法提起公訴。

(中時)