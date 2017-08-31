健康烤肉新選擇 安心食材配無火烤肉
國人習慣在中秋節烤肉聚會，在歡聚之餘，要考慮傳統木炭烤肉容易烤焦，產生大量致癌物，也可能攝入過多油脂與烤肉醬，對身體負擔較大。
安永鮮物以日本獨家CAS 細胞活存技術急凍保鮮、解凍後口感猶如現撈般鮮美的安永水產聞名，近來也推出健康走向的永鮮豚、安永黑羽放山雞等畜產，不需過多調味，可吃出原味食材的鮮美。
搭配秋節烤肉，安永鮮物推出多種健康食材組合，並引進日本 「IRIS OHYAMA 健康陶瓷蒸氣燒烤爐」，用高溫水蒸氣加快食材熟的速度，肉汁不散失，口感更軟嫩，使用時蓋上蓋子蒸烤，少了油煙與氣味，溝槽設計可讓食材中的油瀝出，降低烤肉油脂攝入，無火烤肉，食材不焦，中秋烤肉也可以有健康新選擇。詳情請上安永官網或安永購物網查詢。
(中時)
關鍵字：無火烤肉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。