健康烤肉新選擇 安心食材配無火烤肉

星饌海鮮燒烤組(料理後)，安永鮮物購物網限定。(安永鮮物提供)

日本IRIS OHYAMA健康陶瓷蒸氣燒烤爐，溝槽設計可濾掉多餘油脂。(安永鮮物提供)

利用蒸氣燒烤爐 烤出的魚排，鮮嫩多汁。(安永鮮物提供)

安永鮮物推出多款烤肉食材組合，「肉食主義組」有安心豬肉與雞肉，安永鮮物購物網限定 (安永鮮物提供)

國人習慣在中秋節烤肉聚會，在歡聚之餘，要考慮傳統木炭烤肉容易烤焦，產生大量致癌物，也可能攝入過多油脂與烤肉醬，對身體負擔較大。

安永鮮物以日本獨家CAS 細胞活存技術急凍保鮮、解凍後口感猶如現撈般鮮美的安永水產聞名，近來也推出健康走向的永鮮豚、安永黑羽放山雞等畜產，不需過多調味，可吃出原味食材的鮮美。

搭配秋節烤肉，安永鮮物推出多種健康食材組合，並引進日本 「IRIS OHYAMA 健康陶瓷蒸氣燒烤爐」，用高溫水蒸氣加快食材熟的速度，肉汁不散失，口感更軟嫩，使用時蓋上蓋子蒸烤，少了油煙與氣味，溝槽設計可讓食材中的油瀝出，降低烤肉油脂攝入，無火烤肉，食材不焦，中秋烤肉也可以有健康新選擇。詳情請上安永官網或安永購物網查詢。

(中時)