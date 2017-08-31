被爆離婚 周遊證實手握李朝永外遇鐵證

周遊透過小兒子證實手握老公外遇證據。(本報系資料照，粘耿豪攝)

知名戲劇製作人周遊(阿姑)與李朝永結婚36年，是演藝圈的神鵰俠侶，然而李朝永今年6月卻被爆出和獅子會的女獅友過從甚密，昨(31日)更傳出兩人離婚消息。雖然阿姑否認離婚，不過小兒子張志群則證實阿姑已掌握李朝永偷吃證據，正在思考下一步該怎麼做。

李朝永當時被爆與女獅友搞曖昧，讓阿姑氣到噴淚，李朝永還為安撫愛妻，剃了光頭謝罪。雖然李朝永否認外遇，但阿姑卻為此心情低落，昨日更爆出兩人已辦好離婚手續。不過實情是兩人雖尚未離婚，但阿姑已經找律師商量對策，也考慮是否告女方通姦。

據聯合報報導，阿姑日前透過小兒子張志群證實，手中已掌握老公外遇證據，也因為證據擺在眼前，心情很不好，希望外界能給她一點時間想清楚，目前也正在和律師商討下一步該怎麼做。

(中時電子報)