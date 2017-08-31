被爆離婚 周遊證實手握李朝永外遇鐵證
知名戲劇製作人周遊(阿姑)與李朝永結婚36年，是演藝圈的神鵰俠侶，然而李朝永今年6月卻被爆出和獅子會的女獅友過從甚密，昨(31日)更傳出兩人離婚消息。雖然阿姑否認離婚，不過小兒子張志群則證實阿姑已掌握李朝永偷吃證據，正在思考下一步該怎麼做。
李朝永當時被爆與女獅友搞曖昧，讓阿姑氣到噴淚，李朝永還為安撫愛妻，剃了光頭謝罪。雖然李朝永否認外遇，但阿姑卻為此心情低落，昨日更爆出兩人已辦好離婚手續。不過實情是兩人雖尚未離婚，但阿姑已經找律師商量對策，也考慮是否告女方通姦。
據聯合報報導，阿姑日前透過小兒子張志群證實，手中已掌握老公外遇證據，也因為證據擺在眼前，心情很不好，希望外界能給她一點時間想清楚，目前也正在和律師商討下一步該怎麼做。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。