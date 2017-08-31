「展現軍力嚇阻北韓」 美韓戰鬥機演習飛越朝鮮半島

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓空軍官員透露，北韓試射飛彈飛越日本過後2天，美國與南韓戰鬥機31日聯合演習，飛過朝鮮半島上空。

南韓官員說，該演習是對「北韓一再試射彈道飛彈與發展核武的強力回應」，參與的有美國2架B-1B轟炸機、4架F-35B戰鬥機、南韓4架F-15戰鬥機。

美韓戰機在東部江原道弼成試射場（Pilseung Range）進行空對地轟炸演習，模擬一場針對敵方關鍵設施的精準攻擊。

(中時)