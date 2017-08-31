訪日期間 英首相梅伊否認將提前卸任
英國首相梅伊31日訪問日本期間，接受英國廣播公司（BBC）專訪，表示她將帶領保守黨參加下屆首相選舉，並稱擔任首相是她的長期職責，否認她將在2019年卸任的傳聞，堅稱自己不會中途落跑。
之前有媒體猜測，梅伊可能因今年6月大選未能率領保守黨贏得議會下議院絕對多數席位而引咎辭職，提前離任。
也有分析認為，英國與歐盟就「脫歐」問題的談判計畫於後年3月結束。「脫歐」完成後，梅伊將卸下首相一職。
(中時)
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