訪日期間 英首相梅伊否認將提前卸任

英國首相梅伊31日訪問日本期間，接受英國廣播公司（BBC）專訪，表示她將帶領保守黨參加下屆首相選舉，並稱擔任首相是她的長期職責，否認她將在2019年卸任的傳聞，堅稱自己不會中途落跑。

之前有媒體猜測，梅伊可能因今年6月大選未能率領保守黨贏得議會下議院絕對多數席位而引咎辭職，提前離任。

也有分析認為，英國與歐盟就「脫歐」問題的談判計畫於後年3月結束。「脫歐」完成後，梅伊將卸下首相一職。

(中時)