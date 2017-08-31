修杰楷擔任主廚志工 為病童家庭暖心上菜
麥當勞叔叔之家每周三定期舉辦「主廚到我家」為病童上菜，今日邀請藝人修杰楷為病童製作「牛肉蔬菜咖哩飯」，並且在開學前夕送上文具福袋，希望透過一己之力，邀請更多人加入關懷遠地就醫家庭的行列。
在台灣，每年有超過22萬人次的孩童有遠地就醫的潛在需求，每趟就醫平均花費2萬元佔遠地就醫兒童家庭平均月收入4成，當居住地離醫院很遠時，「距離」成為一項壓力，漫長就醫路不僅讓病童家庭舟車勞頓，就醫期間衍生的短期住宿問題，也增加了經濟負擔。
「麥當勞叔叔之家慈善基金會」為遠到台北就醫的外縣市家庭提供免費住宿，並發展出一系列的關懷服務。「主廚到我家」計畫，每周固定邀請社會名人、企業、社區團體等，擔任主廚志工，為病童家庭愛心上菜，以紓解就醫的奔波與緊張，至今舉辦已超過200場，服務近8600位病童與家人共享晚餐。
這次麥當勞叔叔之家邀請修杰楷擔任主廚志工，為病童加油打氣，修杰楷指出，當了父親才知道，很多感受都會放大，更能感受自己的小朋友若生病，心中會有多惶恐害怕，「主廚到我家」計畫不僅僅是一頓餐點，更是陪伴他們面對長期就醫的過程，讓每一個父母更有力量帶著孩子前進。
麥當勞叔叔之家慈善基金會指出，台北據點是全亞洲房間數最多，共有32個房間，申請入住的兒童家庭8成來自台中以南，近6成是學齡前孩童，以先天性心臟病（32%）、癌症（30%）、先天發育不全(13%)、罕見疾病（7%）為多；10年來幫助約9萬人次兒童家庭，為這些家庭共省下超過7.2億元的住宿交通額外開銷，希望透過提供就醫時的「免費住宿與關懷服務」，讓家長們得以將經濟資源用在最需要的醫療缺口上，也減緩舟車往返的身心壓力。
(中時)
關鍵字：修杰楷、主廚到我家、麥當勞叔叔之家慈善基金會
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