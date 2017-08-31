文在寅：動員一切政策手段 解決低生育率問題

據韓聯社報導，南韓總統文在寅8月31日下午聽取保健福祉部、雇傭勞動部、女性家庭部聯合工作彙報時表示，過去10年耗資100兆韓元（約台幣2.679兆元）仍未解決低生育率問題，若照此趨勢發展，人口將快速減少，國家恐面臨「人口懸崖」。

文在寅指出，今年上半年新生兒數僅為18.8萬人，創2008年來新低。若照此趨勢發展，今年總生育率可能比去年（1.17人）更低，達到歷史新低，為1.03人。文在寅強調，若置之不顧，將難以收拾。政府應動用所有政策手段，全力解決低生育率問題。

文在寅表示，應加強國家對生產和養育的責任，應透過雇傭和穩定的居住環境及男女平等等徹底的結構改革，讓國民放心生養。政府應從工作崗位、保育、教育、居住、醫療等所有領域著手改變民眾生活。

同時，文在寅強調，應早日解決職場女性因生兒育兒等負擔中斷工作的問題，需透過提供綜合系統的服務保障有經驗的職場女性能再就業。文在寅指出，需營造讓女性一邊工作，同時不誤結婚和育兒的社會環境。

最後，文在寅指出，新政府堅信對國民的投資就是開創未來南韓的經濟發展之路，政府擴大對解決低生育率、就業難與貧富差距的預算既是福利預算也是發展預算。

另外，隨著單人戶成為南韓最常見家庭類型，南韓平均家庭規模逐年減少。南韓統計廳31日發布的「2016人口和住房普查」結果顯示，2016年南韓平均家庭規模為2.51人，較前一年減少0.02人。

南韓去年單人戶達539.8萬戶，較前一年提高0.7個百分點，占整體的27.9％，繼2015年後連續第二年成為南韓最常見的家庭類型。隨著時代變遷，南韓最常見的家庭類型也發生了變化。1995年、2000年和2005年均為4人戶，2010年為2人戶，2015年則為單人戶。

調查顯示，入韓籍以及外國人與南韓人結婚組建的多元文化家庭首次突破30萬戶，達31.6萬戶，較前一年增加1.7萬戶。從多元文化家庭成員的國籍來看，韓裔中國人最多，占34.7％(11.0094萬人），其後依次為越南（20.9％）和中國（20.2％）。

另外，受到低出生率影響，有未成年子女的家庭較前一年減少2.2％，為557.3萬戶；有嬰幼兒子女的家庭較前一年減少1.0％，為205.6萬戶。

(中時)