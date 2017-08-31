蘇聯解體至今 全球少了5千萬人使用俄語

蘇聯解體後，全球說俄語的人口持續減少中，從蘇聯解體起算至今已少了5千萬人。

俄羅斯國營媒體俄通社（TASS）28日報導指出，根據俄羅斯下議院教育與科學委員會的統計，在前蘇聯解體時，全球共有3.5億人說俄語，然而該會主席尼科諾夫(Vyacheslav Nikonov)表示，過去25年來，全球俄語使用者人數減少了約5000萬人，減少的趨勢仍將持續。 他表示原本整個前蘇聯統治下的人民都說俄語，但蘇聯解體後，除了俄羅斯之外的另外14個加盟共和國當中，長輩凋零，年輕人又未必會學俄語。此外在蘇聯的影響下，曾經東歐各國及蘇聯加盟共和國學校中俄語是必修科目。而現在俄語幾乎不再必修，使用人數持續減少。 他還透露目前說俄語的人口當中，在國外的加起來比在俄羅斯境內的還多。俄羅斯人口只有1億4千4百萬。

至於面對這樣的趨勢該怎麼辦？尼科諾夫認為必須擴大俄國的「歐亞經濟聯盟」，該聯盟現由俄國及另外4個前蘇聯加盟共和國組成。尼科諾夫指出包括摩爾多瓦、塔吉克、亞美尼亞、吉爾吉斯等國家對於俄語都有很高的需求。

(中時)