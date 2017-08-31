台一國際涉財報不實 檢再約談董座許守信等人
上市公司台一國際，日前因財報發生問題，疑涉弊端，檢調3月底遭搜索、約談台一董事長許守信、董事許守德兄弟等人，訊後以2人涉犯證券交易法等罪，諭令2人各以200萬元、100萬元交保並限制出境；北檢今再約談許守信等多人釐清案情。
依規定，全國上市公司需於今年3月底申報2016年財務報告，但台一國際公司因預付貨款等問題未能如期申報，疑有弊端，另檢調獲報，指台一國際在大陸的子公司有多筆高額預付貨款及未收帳款，懷疑涉及不法。今年3月31日，北檢指揮調查局搜索台一國際，漏夜偵訊董事長許守信、財務長高名士、前財務長羅曉婷及董事許守德等人。
台一國際當天發布重大訊息指出，因子公司台一銅業、台一江銅對Pacific Union Metal Corporation、深圳吉而富企業管理策劃有限公司、深圳至佳美科技有限公司等有預付港幣、人民幣各2億餘元，加上2014年有約港幣6515萬元帳款未回收，合計有6項要點需釐清，才無法依規定於期限內公告財報。
(中時)
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