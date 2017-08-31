妻爆乳現身太辣 麥特戴蒙忍不住猛盯「偷襲」

露西娜爆乳走紅毯，麥特戴蒙忍不住猛盯。（圖／達志影像）

麥特戴蒙把手放在老婆翹臀上。（圖／達志影像）

第74屆威尼斯電影節於台灣時間8月31日開幕，巨星麥特戴蒙（Matt Damon）今年有2部作品入圍，被視為影帝大熱門，而他今帶著妻子露西娜（Luciana Barroso）現身紅毯，對方一身爆乳火辣打扮，讓他全程眼神離不開老婆。

麥特戴蒙攜手露西娜一走上紅毯，即引來大批粉絲尖叫聲，他也展現十足親和力，主動替大家簽名，人氣火爆。有趣的是，露西娜身穿一襲爆乳紅禮服，不知麥特戴蒙是否看不習慣，就被捕捉到不時瞄向老婆的渾圓酥胸，一度還把手放在對方的翹臀上，夫妻倆恩愛互動，讓大家直呼甜蜜破表。

(中時電子報)