費玉清9月高雄巨蛋開唱 再掀搶票孝親潮

歌壇長青樹-費玉清，今年六月首度攻蛋，台北4場，場場爆滿，接著九月初，他將唱進高雄巨蛋，還特別加碼台語曲目，要帶給歌迷驚喜，勢必再掀一波，搶票"孝親"的熱潮。

費玉清9月高雄巨蛋開唱 再掀搶票孝親潮

縱橫歌壇45年，費玉清終於在今年六月首度攻蛋，即使加場再加場，還是一連四天場場爆滿，台下觀眾聽的如癡如醉，也為台北演唱會最終場，畫下完美句點。

費玉清9月高雄巨蛋開唱 再掀搶票孝親潮

不過精采還沒落幕，因為他九月初，將再唱進高雄巨蛋，還特別加碼台語曲目，要給歌迷驚喜，目前票房已經售出9成。

(中天)