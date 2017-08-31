自己敢吃才敢賣 蔡鈴蘭堅持20年

選用秈26號在來米製作碗粿，手工現作、Q彈好吃成當地夯店。（高錦如攝）

嘉義縣鈴蘭手工碗粿負責人蔡鈴蘭（中）堅持20年好味道，女兒呂意如（左）今年2月返鄉接手、傳承好滋味。（高錦如攝）

曾經歷家道中落，為養家餬口，凌晨近3點起床備料、炊粿，並堅持選用秈26號在來米，應比其他米貴上一倍，一路默默堅持20年，因手工現作、Q彈好吃成當地夯店，嘉義縣鈴蘭手工碗粿負責人蔡鈴蘭說，因為自己敢吃才敢販售。

不捨母親年事已高，今年2月才剛返鄉接手的女兒呂意如說，因父親經商失敗，母親決定販售碗粿來維持生計，經外婆傳授祕訣後，母親再加以改良，分別增加素食碗粿、黑糖碗粿。

原在台中從事餐飲業的呂意如說，現今飲食西方化，在都市少見傳統米食，一眼望去幾乎都是美式、義式、韓式等各國料理，且大學讀休閒產業科系，接觸都是西方美食，認為傳統美食不時尚，鮮少開口向別人透露自家是賣碗粿，甚至覺得丟臉、炊碗粿很俗氣。

直到跟在母親身旁學習，呂意如才驚覺傳統美食要學得細節很多，她說，像媽媽製作碗粿的米都是使用秈26號，雖然成本貴近一倍，但作出的粿相當Ｑ彈細緻，另糊化過程也不得馬虎，才能留住顧客的心。

呂意如表示，由於當地人口數不多，每天手工碗粿限量製作120碗，黑糖碗粿、素食碗粿則各20碗，想吃的民眾只能來現場，她說，有台中顧客專程來2次，但2次都撲空，因而有人鼓勵她們做網路宅配，但母親認為宅配冷凍可能須加粉，有違純米碗粿作法，並打消其念頭，未來擬將考慮拓展分店，讓顧客都能嘗到這道好滋味。

(中時)