蔡英文：4年編百億支持體育發展
蔡英文總統今天指出，政府一定會讓預算到位，包括運動發展基金、前瞻基礎建設等預算，未來4年將編列100億元支持體育發展。
世大運台灣選手成績優異， 蔡英文今天接見中華代表隊選手時表示，立法院共襄盛舉，三讀通過國民體育法修正案，展現了政府改革體育的決心。
她為此特別感謝世大運選手們，在運動場上的奮鬥精神，是修法的最大助力，「你們在場上堅持到底，我們體育改革也要大步地邁進，因為不改，就對不起你們」。
蔡英文表示，政府全力支持體育，除了修改國體法，也會讓預算到位，讓選手得到更好的培育、照顧以及表現空間。
因此包括運動發展基金、前瞻基礎建設等預算，未來4年將編列100億元支持體育發展，未來會逐年增加預算，8年之內體育經費會倍增，「但我相信這個倍增不需要8年，我想我們盡快在4年之內就可以完成。
(工商)
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