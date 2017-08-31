美德州大水 法阿科瑪集團化學廠連環爆
美國德州遭哈維颶風重創，大水尚未退去，又發生法國工業巨頭阿科瑪集團（Arkema SA）的化學工廠爆炸。
綜合外電報導，德州緊急救難官員8月31日說，這座位於德州克羅斯比（Crosby）的工廠發生了兩次爆炸，黑煙從工廠竄出。
由於颶風帶來豪雨，工廠失去冷卻化合物的能力，以致發生爆炸。稍早工廠便警告，沒有任何方法能阻止爆炸，而附近居民也已撤離。
阿科瑪在聲明中說，由於化合物存放在廠房數處，因此還有發生爆炸的可能，他們希望當地居民提高警覺。
(中時電子報)
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