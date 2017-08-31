東芝半導體出售案未敲定買主 董事會決定繼續與三方協商

東芝半導體子公司「東芝記憶體」出售案再度觸礁，東芝原打算給予威騰電子排他談判權，但因雙方的主張差距過大，東芝今天召開董事會決定，仍與包括威騰電子在內的三方陣營繼續談判。

東芝急著趕在明年3月底以前籌措資金，以避免因債務超過而迫使股票下市的窘境。在日本政府與東芝往來銀行的強烈希望之下，東芝與威騰的高層近日來一直針對出售細節進行協商，原擬於31日以前達成協議，但最後事與願違，因雙方的歧見過大而遲遲無法達成協議。

東芝與威騰的談判最大的阻礙是出資比率，以及威騰今後對「東芝記憶體」的經營的影響力等問題。

東芝今年6月決定與由日本政府主導的「美日韓聯盟」優先談判，遭到威騰的強烈反彈並採取訴訟手段阻止東芝出售半導體事業，東芝為突破僵局，只好選擇與原本的合作夥伴威騰談判。

威騰方面提出的收購額為2兆日圓，但東芝31日在董事會上宣布仍將與三方陣營繼續談判後，包括南韓半導體大廠在內的「美日韓聯盟」立即提出超過2兆日圓的新收購提案，且美國的蘋果公司也加入陣營。

東芝㪣定買主後，還必須經過監查機關和各國反壟斷法等審查，東芝希望在明年3月以前可以完成交易。

(中時)