家前畸零地遭地主強圍禁行 民怨高市府沒擔當

鳳山區八德路135號等16戶民宅，不滿家門前遭畸零地地主設圍欄禁行，今到市府陳抗討公道。（柯宗緯攝）

鳳山區八德路16戶民宅，家門前遭畸零地地主設圍欄禁行，日前市府獲報出動怪手拆除。（都發局提供）

鳳山區八德路135號等16戶民宅，不滿家門前遭畸零地地主設圍欄禁行，怒批市府毫無作為。（陳抗代表黃靖婷提供）

「還我路權！」鳳山區八德路135號等一排16戶民宅，今日在消費者權益發展協會陪同，前往高雄市府陳情，控訴家前畸零地遭地主強行圍籬禁行，需出價200萬買斷，每天生活在恐懼之中，質疑主管機關辦事不力，籲請市長陳菊主持公道化解民怨。

陳抗代表黃靖婷指出，民國62年工務局准照，建築線明確標明家門為20米大馬路，當時畸零地位置被政府核准為道路用地，未料鳳山地政事務所在民國77年重測時，突然生出這塊長近百公尺「畸零地」，且也未及時處理併同劃為道路用地或徵收。

黃靖婷表示，這處「畸零地」長久以來作為住戶通行，但原地主拒繳地價稅，因欠稅而遭法拍。孰料5年前，台中一名投資客向法院標買1坪5.6萬元，再辦理土地分割，出現每戶家門有近2坪畸零地。

消費者權益發展協會秘書長呂英璋指出，去年一戶屋主急變賣房子脫手，才發現多了這筆畸零地，也因畸零地爭議，銀行拒絕買方貸款，造成房子無法順利脫手，最後只好買下2坪近200萬畸零地，房價也從1300萬被砍剩700萬。

今年4月住戶家門更遭畸零地地主架設鐵圍籬，嚴重影響出入，直到通報市府才派怪手拆除，但住戶姜先生痛批，地主無良想圍就圍，脅迫大家高價買地，每天都生活在恐懼之中，政府難道瞎了嗎？

呂英瑋直批，市府未善盡把關責任，早年未發現畸零地而准照，後來發現又未及時補救，納入計畫道路；事隔多年，建商早已不知去向，市府各單位互踢皮球毫無擔當，疾呼市府通過都市計畫變更檢討，將該地徵收為道路用地，才能徹底解決紛爭。

對此，市府強調，該畸零地為現有巷道，依法不得阻礙通行，請民眾無須擔心，也不必要購買。倘若未來又遭惡意阻止通行，絕對即報即拆，也請投機者勿心存僥倖。

針對住戶質疑因畸零地爭議，無法向銀行房貸。市府經詢問高雄銀行表示，家門前夾雜的畸零地如為現有巷道，並不影響民眾房貸權益。另外，市府已受理民眾陳情變更畸零地為道路用地，將待召開都委會審議，同時考量地主權益、住戶通行權及道路系統規畫等面向。

(中時)