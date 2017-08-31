嘗試各種減肥藥縮胃手術 助她重拾輕盈
46歲楊姓婦人因工作繁忙、三餐不定時，20年前生完孩子後，體重從55公斤一路狂飆至148公斤，她為了減肥嘗試過各種藥物，仍不見效，近年來因膝蓋負荷量大，決定接受「腹腔鏡胃縮小手術」，短短1個月就減了15公斤。
從事餐飲工作的楊婦說，結婚前體態還算輕盈，生完孩子後卻不斷發胖，曾經短短1年就胖了10公斤，期間嘗試過坊間各種減肥偏方，包括雞尾酒療法、喝奶昔、吃代餐及多種減肥藥，雖曾瘦了20公斤，但沒多久就復胖，且情況更嚴重，連身體都吃藥吃出狀況。
因為工作需長時間站立，再加上日漸加重的體重，讓楊婦膝蓋無法負荷，日前接受「腹腔鏡胃縮小手術」，終於回復輕盈感覺。亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，楊婦就診時BMI指數達60，且有兩側膝蓋退化及疼痛情況，並有輕微糖尿病，透過腹腔鏡胃縮小手術，可於術中同步使用腹腔鏡及胃內視鏡影像系統，減少胃容積減少造成的副作用。
羅文鍵強調，腹腔鏡胃縮小手術是利用腹壁上的小傷口，進行胃縮小或胃繞道，術後恢復快，且傷口小、不需自行換藥，適用於重度肥胖及有肥胖相關合併症患者，楊婦術後搭配第一階段清流飲食，已瘦了15公斤。
(中時)
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